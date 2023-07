Bydgoszczanka od dwóch lat bezskutecznie stara się o mieszkanie socjalne. Prosi o interwencję. Co na to ADM?

Do 2021 roku w życie kobiety (imię i nazwisko do wiadomości redakcji) było stabilne. Do czasu, kiedy jej związek zaczął się psuć z powodu nadużywania używek i przemocy ze strony jej partnera. Chcąc uchronić siebie i dzieci przed tymi czynnikami, zdecydowała się opuścić mieszkanie i zwróciła się z prośbą o pomoc – zarówno do ADM, jak też do bydgoskiego ratusza.

- Kiedy mój wniosek kilkukrotnie odrzucono, zabiegałam o spotkanie z p. wiceprezydentem Mirosławem Kozłowiczem, który podczas spotkania (5 lipca 2022) obiecał pomoc. Zapewnił, że pojawią się konkretne propozycje. Minął rok. Nic się nie wydarzyło…