"Bydgoszcz w kwiatach i zieleni". Tak wygląda ogród stworzony rękami uczniów

O kwiaty i zieleń w Branżowej Szkole I Stopnia nr 6 Specjalnej im. Powstańców Wielkopolskich w Bydgoszczy dbają przede wszystkim uczniowie klas ogrodniczych i kształcący się na pracownika pomocniczego obsługi hotelowej - w ramach przygotowania do zawodu. To właśnie oni wraz z nauczycielem ogrodnictwa - Teresą Pawlak zajmują się sadzeniem roślin i ich pielęgnacją.

Ogród w Bydgoszczy - do nauki i relaksu

Do drugiej, wewnętrznej części ogrodu można się dostać, przechodząc przez budynek. Tam dominują iglaki w rożnych odcieniach i o różnych kształtach. W wysokich kamiennych donicach kryje się bluszcz, a po drugiej stronie rosną maleńkie jeszcze jabłonie podarowane szkole przez Stowarzyszenie "Dzięki Wam". Najwięcej przestrzeni zajmuje trawnik. To właśnie tu uczniowie najczęściej spędzają przerwy. Tutaj też organizowane są pikniki rodzinne, uroczystości, zajęcia z rewalidacji oraz sportowe, a czasem także - jeśli pozwala na to pogoda - zwykłe lekcje. W tej części ogrodu znalazło się też miejsce na kącik wypoczynkowy. Podłoże zyskało równą betonową nawierzchnię, drewniane ławy, a wkrótce - jak zapowiada Justyna Pokorska-Kawa, dyrektor szkoły - pojawią się tu także donice, w których uczniowie będą mogli uprawiać m.n. zioła, oraz warzywnik.

- W planach mamy także posadzenie tu m.in. roślin uspokajających. Chcemy stworzyć kącik relaksacyjny, który będzie służył naszym uczniom. Będzie to miejsce, w którym można usiąść, wyciszyć się w otoczeniu roślin. Z drugiej strony, będzie miał on również charakter praktyczny - jako kolejna przestrzeń do nauki zawodu dla naszych ogrodników. Z kolei ze świeżych warzyw skorzystają w ramach praktyki zawodowej uczniowie klas kucharskich - opowiada Justyna Pokorska-Kawa.

Ciekawostką w tej części ogrodu jest pewien stary budynek z nietypowym dachem z desek i zamurowanymi od zewnątrz oknami. Jak mówi Justyna Pokorska-Kawa, prawdopodobnie jest to budynek po starej wędzarni (tak wygląda po wstępnych oględzinach). A jeśli znajdą się na to finanse, zostanie on odrestaurowany.

Inicjatywę uprawy ogrodu w Branżowej Szkole I Stopnia nr 6 Specjalnej im. Powstańców Wielkopolskich w Bydgoszczy zapoczątkowała zmarła w ub. roku Emilia Witczak, poprzednia dyrektor szkoły, około 15 lat temu. Od kwietnia schedę przejęła właśnie Justyna Pokorska-Kawa. Jak sama mówi - specjalistką w dziedzinie ogrodnictwa nie jest, więc pole działania w pracach ogrodowych oddaje profesjonalistom (czyli uczniom i nauczycielom zawodu). Ale sama też nie umywa rąk od pracy i, kiedy trzeba, chętnie coś w ogrodzie przytnie.