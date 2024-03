Bydgoszcz świętuje 25-lecie Polski w NATO. Oficjalne obchody na Starym Rynku - wideo

A już w najbliższą sobotę (16 marca), w Bydgoskim Centrum Targowo-Wystawienniczym odbędzie się piknik militarny dla mieszkańców. Będzie pokaz sprzętu wojskowego, w tym wyrzutni rakietowych Himars, pojazdów gąsienicowych i sprzętu łączności. Dla dzieci będą dmuchańce i tor przeszkód. Ponadto: wystawa poświęcona drodze Polski do NATO, występy artystyczne - między innymi orkiestry wojskowej. Impreza potrwa od 11.00 do 16.00. Na piknik będzie można dojechać bezpłatną linią autobusową nr 204 z Dworca Bydgoszcz Leśne do Bydgoskiego Centrum Targowo-Wystawienniczego. Jak informuje Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, autobusy przegubowe na tej trasie będą kursować w godzinach 10.00-17.00 z częstotliwością co 15 minut.