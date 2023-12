Bydgoszcz ma prawie najwięcej komunalnych pustostanów. Więcej ma tylko Łódź

- Zazwyczaj w naszych zasobach mamy ok. 400 wolnych lokali mieszkalnych przeznaczonych docelowo do ponownego zasiedlenia, nie wliczając lokali w budynkach opróżnionych i będących w trakcie opróżniania. Nie ma jako takich skupisk wolnostanów - jeżeli pojawia się taka sytuacja to ma ona charakter krótkotrwały – często wtedy gdy oddany jest do użytku zmodernizowany budynek - zastrzega Magdalena Marszałek, rzeczni Administracji Domów Miejskich w Bydgoszczy.