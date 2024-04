Bydgoszcz była gospodarzem Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych - zdjęcia

Po raz pierwszy Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych odbywała się w Zespole Szkół Budowlanych w Bydgoszczy w 1994 roku. Po 30 latach wydarzenie powróciło do bydgoskiej "budowlanki".

Dzięki udziałowi w olimpiadzie uczniowie szkół budowlanych oraz wspomagający ich nauczyciele mogą sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności i porównać je w warunkach ogólnokrajowej rywalizacji.

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych ma na celu zwiększanie zainteresowania uczniów budownictwem, pogłębianiem wiedzy i umiejętności budowlanych. Jak podkreślają organizatorzy, chodzi o zwiększanie motywacji do samodzielnego zdobywania wiedzy, szczególnie w zakresie nowych materiałów, technologii i konstrukcji. Uczestnictwo w tym wydarzeniu ma też motywować uczniów i absolwentów do podejmowania doskonalenia zawodowego. Celem jest również efektywniejsze przygotowanie uczniów do dalszego kształcenia w szkołach wyższych, szczególnie na kierunkach budowlanych. Z kolei nauczyciele mogą doskonalić formy i metody pracy z młodzieżą.