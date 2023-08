Bydgoskie podstawówki przed pierwszym dzwonkiem. Czwartoklasiści dostaną darmowe laptopy

- Czas wakacji wykorzystaliśmy, m.in., na remonty - mówi Arletta Popławska, dyrektor SP nr 32. - Mieliśmy oddział przygotowawczy dla uczniów z Ukrainy i dzięki temu pozyskaliśmy z Miasta środki na przeprowadzenie prac. Sala do zajęć praktyczno-technicznych zyskała nową podłogę, wyposażona została też w nowe meble. Będzie służyć wszystkim uczniom, w tym dzieci z Ukrainy, które będą się tu uczyły języka polskiego. Poza tym zmodernizowaliśmy również boisko wielofunkcyjne.

W niektórych podstawówkach trwa jeszcze kompletowanie kadry pedagogicznej

- Nie było to łatwe. Szukałam go przez cały rok - mówi Ewa Brożyńska-Kozanowska. - Oferty zamieściłam nie tylko w BIP Oświata i w bazie kuratoryjnej, ale nawet w Urzędzie Pracy. Cieszę się, że pozyskaliśmy tego specjalistę, bo dotychczas psychologa nie mieliśmy. Ponadto zatrudniłam nauczyciela WDŻ i 2 nauczycieli wspomagających . Być może będzie potrzeba więcej nauczycieli wspomagających, bo rodzice cały czas dostarczają nam orzeczenia.

- W tym mamy 31 uczniów z Ukrainy - mówi Ewa Brożyńska-Kozanowska, dyrektor SP nr 17. - W ostatnich dwóch latach mieliśmy oddział przygotowawczy, ale jeszcze nie wiadomo, czy w nowym roku szkolnym go otworzymy. Czekamy na decyzję ratusza. W czasie wakacji odświeżyliśmy też trzy sale lekcyjne. Pomieszczenia zostały pomalowane.

Przygotowania do nowego roku szkolnego trwają też w SP nr 17 w Fordonie , gdzie od września uczęszczać będzie ponad 430 uczniów.

- Potrzebujemy jeszcze jednego nauczyciela języka angielskiego na zastępstwo, ale oferty się pojawiły, więc to się uda - mówi Przemysław Kotłowski, dyrektor SP nr 63. - Odeszły od nas także dwie nauczycielki, w tym jedna z edukacji wczesnoszkolnej. Druga z pań, która pracowała w świetlicy, zdecydowała się odejść z zawodu i podjąć pracę w innej branży, ale mamy już osobę na jej miejsce.

Będą darmowe laptopy dla czwartoklasistów

- Wstępnie wiem, że dystrybucją laptopów zajmą się szkoły. Do końca września mają być przekazane uczniom. 31 sierpnia mamy naradę dyrektorów i wtedy powinniśmy dowiedzieć się więcej - mówi Arletta Popławska.

Jeśli rodzic się zgodzi i podpisze umowę, to taki sprzęt przejdzie na własność rodziców dziecka. Jeśli nie, to właścicielem laptopa pozostaje organ prowadzący, który użycza uczniowi laptopa na czas 5 lat, czyli do zakończenia szkoły podstawowej. Uczeń ma możliwość otrzymania tylko jednego sprzętu sfinansowanego ze środków publicznych.

Darmowe laptopy dla czwartoklasistów to jeden z elementów wspierania transformacji cyfrowej. Na każdym laptopie będzie grawer z orłem oraz napisem „Rzeczpospolita Polska”.