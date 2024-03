Bydgoskie Bielawy "zapchane" samochodami. Na ciasnych uliczkach dochodzi do regularnych zatorów

- To, co teraz zaczęło się dziać na ulicach Bielaw, to jest jakiś horror - opowiada Czytelnik. - Na uliczkach między Chodkiewicza a Powstańców Wielkopolskich, na przykład na Lelewela, dochodzi do regularnych zatorów. Ulice są dwukierunkowe, ale zapakowane samochodami, które muszą stać na jezdni, nie na chodnikach. Efekt jest taki, że pozostaje w praktyce przejezdny tylko środek, na którym mieści się jeden samochód. A uliczki są dwukierunkowe, czasami naprawdę trzeba się nagimnastykować za kierownicą, żeby jadącego z naprzeciwka przepuścić