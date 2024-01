Bydgoski Budżet Obywatelski zmienia oblicze miasta, choć czasem trzeba uzbroić się w cierpliwość

Choć zdecydowana większość zadań wybieranych w Bydgoskim Budżecie Obywatelskim jest realizowana, zdarzają się pechowe projekty, których historia sięga kilka lat wstecz, a nadal nie udało się ich wykonać. Sprawdzamy, co dzieje się w z takimi inwestycjami i planowanymi na nie wydatkami.

– W poszczególnych latach podział środków w programie Bydgoski Budżet Obywatelski wyglądał następująco: 2017: 10 mln zł

2018: 13,3 mln zł

2019, 2020, 2021: 16 mln zł na każdy rok – przypomina Marta Stachowiak, rzeczniczka prasowa Urzędu Miasta Bydgoszczy. Po szczegółowe informacje dotyczące wydatkowania zaplanowanych kwot odsyła do sprawozdań z wykonania budżetu miasta dostępnych na stronie BIP-u UMB w Bydgoszczy, a wiadomości o stanie realizacji zadań do strony BBO. Gdy inwestycji wpisanej na dany rok nie da się zrealizować, zazwyczaj zadanie wraz z zaplanowanymi środkami przepisywane jest do projektu dokumentu w kolejnym roku. Przy podawaniu wyników głosowania przy niektórych projektach widnieje informacja o sprawdzaniu możliwości realizacji za dostępne środki. Tak było m.in. w 2020 roku na Szwederowie, gdzie jednym ze zwycięskich zadań był pumptrack. Inwestycji ostatecznie nie udało się zrealizować. Dwa zwycięskie zadania kosztowały 457 tys. zł, z planowanych do wydania 715 tys. zł. Pula zaplanowanych środków na osiedle w kolejnym roku była jednak zbliżona, choć jak wyjaśnia ratusz, pieniądze wykorzystano.

– Na osiedlu Szwederowo w 2020 roku, po wyborze przez mieszkańców dwóch inwestycji, trzeci projekt osiedlowy – zgodnie z par. 23 ust. 4 regulaminu programu BBO – został poddany uzgodnieniom: „(…) konieczne jest jednomyślne uzgodnienie co do możliwego zakresu realizacji projektu: projektodawcy, właściwej Rady Osiedla i Zespołu(…)”. W związku z trwającymi uzgodnieniami, pula osiedla Szwederowo nie mogła zostać powiększona na etapie zgłaszania projektów w kolejnym roku, została powiększona na etapie wyboru inwestycji przez mieszkańców – wyjaśnia rzeczniczka UMB. – Dzięki temu w 2021 roku na osiedlu Szwederowo skierowano do realizacji trzy projekty: tężnię solankową (500 tys. zł), Atrakcyjną przestrzeń publiczną dla Szwederowa! Zieleń i bezpieczne przejście na Podgórną (359 617 zł) i Zieloną wioskę indiańską z otoczeniem (119 986 zł) – zaznacza.

Środki na projekty osiedlowe powinny trafić ponownie do puli na kolejny rok także w momencie, gdy koszt wybranych zadań jest niższy niż planowane wydatki. Tak było choćby na Flisach, Miedzyniu, Okolu czy Osowej Górze w 2019 roku. Zapytaliśmy o to, jak często i na jakich osiedlach dochodziło do przepisywania środków z uwagi na taką sytuację.

– Jeśli chodzi o dane dotyczące niewykorzystanych środków na osiedlach, takie sytuacje zdarzają się cyklicznie, nie dysponujemy statystykami za poszczególne lata – odpowiedziała Marta Stachowiak.

Inwestycje na lata

W regulaminie budżetu czytamy, że mogą być do niego zgłaszane projekty, które są możliwe do zrealizowania w trakcie nadchodzącego roku budżetowego (w przypadku głosowania z 2023 r. w 2024 r.,), „a w sytuacji złożonego zakresu prac, mogą być również kontynuowane w kolejnym roku budżetowym”. W praktyce jednak zdarzają się zadania, do których historia jest dłuższa niż dwa lata. Dane o realizacji zadań z BBO aktualizowane są na stronie 15 lipca oraz 15 stycznia. Na podstawie informacji sprzed pół roku, najdłuższą brodę ma projekt modernizacji sceny widowiskowej przy Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 na Szwederowie – wybrano go w 2017 roku, a kontynuacje prac rok później. Odbiór inwestycji najpewniej odbędzie się w styczniu 2024 r. Przy zadaniu z 2018 roku – przebudowie chodnika na Mazowieckiej – czytamy, że trwają oczekiwania na możliwość rozpoczęcia prac i są one uzależnione od wykonania robót przez MWiK.

Do lipca 2023 r. nie zakończono prac przy ośmiu projektach z 2019 roku, w tym tablic rozkładów jazdy na Bartodziejach, ogrodu sztuki na Terenach Nadwiślańskich czy modernizacji ul. Gersona na Górzyskowie. Na planowane utwardzenie Kotowicza pozyskano dofinansowanie ze środków centralnych, a z kolei dokończenie rewitalizacji ul. Krakowskiej ma być możliwe po zakończeniu prac prowadzonych przez MWiK. Jeszcze pół roku temu do realizacji pozostało blisko 10 projektów z 2020 roku i ponad 20 z 2021 – etap zaawansowania prac był różny. W niektórych prace ruszyły, w innych zajmowano się kwestiami formalnymi.

