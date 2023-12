Bydgoski Alarm Smogowy rozdaje czujniki jakości powietrza. Można sprawdzić poziom zanieczyszczenia w swojej okolicy

Bydgoski Alarm Smogowy poszukuje osób, które zainstalują na swoich budynkach czujniki jakości powietrza. Koszt utrzymania urządzenia jest niewielki, a dane zebrane z urządzeń uzupełnią mapę, na której można sprawdzić aktualny poziom szkodliwych dla zdrowia pyłów zawieszonych w mieście.

– Czujniki jakości powietrza z sieci Bydgoskiego Włącznika Antysmogowego szukają domu, najlepiej na Osiedlu Leśnym, Siernieczku i w Śródmieściu. Miesięczne koszty zużycia prądu wahają się w granicy 1 zł (dane z listopada 2023). Czujnik można przymocować do rynny lub balustrady balkonu przy pomocy trytytka – przekazał parę dni temu w mediach społecznościowych Bydgoski Alarm Smogowy. – W Bydgoszczy mamy 60 czujników. To dużo, ale na wielu osiedlach nie było żadnego czujnika jakości powietrza, ani Airly, ani GIOŚ-u, więc umożliwiliśmy nabycie wiedzy o jakości powietrza mieszkańcom danej okolicy. To oczywiście także podnoszenie świadomości. Czujniki składaliśmy razem z mieszkańcami podczas warsztatów. Jeżeli ktoś sam go zrobi, potem sam go zainstaluje, będzie bardziej zaangażowany w temat smogu i poprawy jakości powietrza. To taka sieć obywatelska niskokosztowa – mówi „Expressowi Bydgoskiemu” Kamila Gawrońska-Dickson, prezes stowarzyszenia Bydgoski Alarm Smogowy.

– Czujniki były sprawdzone przez naukowców z Uniwersytetu Wrocławskiego – działają bardzo dobrze. Zainteresowanie nimi było spore, część już rozdaliśmy. Mamy jeszcze 3 do rozdysponowania – poszukujemy lokalizacji na osiedlach Błonie, Bielawy oraz Bydgoszcz Wschód/Siernieczek – dodaje. Organizacja dla chętnych osób wysyła instrukcję podłączenia czujnika do sieci wifi. Po odpowiednim skonfigurowaniu, które zajmuje zaledwie kilka minut, dane będą pojawiać się w aplikacji Kanarek lub na stronie internetowej: https://bydgoszcz.aqi.eco/pl/map. Nettigo Air Monitor 0.3 to zewnętrzny czujnik jakości powietrza do pomiaru stężenia szkodliwych dla zdrowia pyłów zawieszonych PM 10 i PM 2,5, które przedostają się do atmosfery głównie w wyniku spalania paliw stałych, czyli węgla i drewna.

Czujniki powinny być umieszczone na zewnątrz budynku, na wysokości od 1,5 m do 8 m powyżej gruntu, za pomocą uchwytu montażowego dołączonego do sensora. Możliwe jest jego przymocowania do ściany, masztu, rynny czy barierki balkonu. Czujniki nie powinny być montowane w sąsiedztwie źródeł emisji zanieczyszczenia, np. komina. Sensor musi być zasilany 24 h na dobę, nie można go odłączać. Osoby, które są zainteresowane zainstalowaniem czujników proszone są o kontakt pod adresem: [email protected]. Zakup czujników jakości powietrza Nettigo Air Monitor 0.3 został zrealizowany w ramach projektu Bydgoski Włącznik Antysmogowy, realizowanego przez Pracownię Zrównoważonego Rozwoju w partnerstwie z Miastem Bydgoszcz i Bydgoskim Alarmem Smogowym. Projekt jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

