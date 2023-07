Najwięcej emocji budzi kwestia utworzenia ul. Nowomazowieckiej, czyli przedłużenia Mazowieckiej do ul. Gdańskiej i utworzenie kolejnego skrzyżowania, prawdopodobnie z sygnalizacją świetlną . Aktywiści zwracają uwagę, że miasto zapowiadało wyprowadzanie ruchu z centrum, a to rozwiązanie temu przeczy.

Gorzej dla klimatu

– Wycinanie zieleni oraz kierowanie ruchu samochodowego do ścisłego centrum Bydgoszczy pogorszy tylko sytuację jakości powietrza w naszym mieście i przyczyni się do zwiększenia smogu komunikacyjnego w Bydgoszczy – uważa Kamila Gawronska-Dickson z Bydgoskiego Alarmu Smogowego.

– Deweloperzy planują tutaj wybudowanie kilkuset mieszkań, co oznacza zagęszczenie kwartału, ponad 1 tys., może 1,5 tys. nowych mieszkańców i miejsca do garażowania samochodów. Jako mieszkańcy jesteśmy przekonani, że to fatalny kierunek i mamy nadzieję, że Rada Miasta odkręci ten jeden z najbardziej nieszczęśliwych pomysłów, który zmieni charakter tego miejsca – dodał.

Zabierz głos

W spacerze, który prowadził m.in. przez ulicę Cieszkowskiego i Pomorską, wzięło udział około 50 osób. Uczestnicy w jego trakcie odwiedzili zielony teren, przez który w przyszłości ma przebiegać nowoprojektowana ulica. Aktywiści zachęcali, aby wszyscy przeciwnicy proponowanych rozwiązań dotyczących nowego skrzyżowania przy ul. Gdańskiej składali do miasta wnioski.

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu „Śródmieście-Świętojańska” został przyjęty na czerwcowej sesji Rady Miasta – poparło go 23 radnych. Wnioski do projektu można składać w sposób tradycyjny, w siedzibie MPU przy ul. Grudziądzkiej, a także za pośrednictwem platformy Voxly do 11 sierpnia.