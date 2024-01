Stacja pomiaru jakości powietrza na dachu przedszkola w parku przemysłowym w Bydgoszczy? Jest taki pomysł

Dopisał, że korzystając z okazji zawnioskował do prezydenta Bydgoszczy, aby na dachu obiektu zainstalowano stację pomiaru jakości powietrza, która uwzględniałaby zanieczyszczenia generowane przez przemysł.

– Miasto ma okazję, by uciąć wszelkie spekulacje, co do bezpieczeństwa tego obszaru, gdy mówimy o zanieczyszczeniu powietrza. Myślę, że zarówno Pan Premier Donald Tusk jak i Ministerstwo Klimatu i Środowiska mogą pomóc przy projekcie – czytamy we wpisie.