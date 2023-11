Bydgoscy seniorzy wzięli udział w debacie społecznej "Stop dla oszustów" [zdjęcia]

Seniorów edukowano, jak nie dać się nabrać oszustom

- Bezpieczny senior to także taki, który wie jak nie zostać oszukanym w sieci - mówi kom. Lidia Kowalska z Zespołu Prasowego Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy. - Coraz więcej seniorów korzysta obecnie z internetu, funkcjonuje w mediach społecznościowych, wykonuje transakcje finansowe w sieci, dlatego policjanci przestrzegali ich, by także w takich sytuacjach zachowali szczególną ostrożność i czujność.

W tym roku w regionie oszuści wyłudzili już ponad 4,3 mln zł od seniorów

Warto zatem pamiętać, że Policja nigdy nie zadzwoni z informacją o prowadzonej akcji, nigdy też nie poprosi o przekazanie komuś pieniędzy, przelanie ich na konto lub pozostawienie w jakimś wskazanym miejscu. Jeśli mamy jakąkolwiek wątpliwość co do danych osoby dzwoniącej do nas czy podającej się za pracownika jakiejś instytucji, weryfikujmy to. Takie sytuacje seniorzy powinni zgłosić Policji, skonsultować się z rodziną. Warto też pamiętać, aby weryfikując tożsamość osoby, która do nas dzwoni, połączyć się z numerem alarmowym po uprzednim rozłączeniu rozmowy z oszustem!

Policjanci kolejny raz zaapelowali, by nie udostępniać kodów, haseł czy danych do swoich kont bankowych nikomu kogo tożsamości nie jesteśmy pewni i komu nie ufamy.

Zobacz wideo: UKW w Bydgoszczy zakupił defibrylator AED. Ten sprzęt ratuje życie