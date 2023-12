Bydgoscy radni PiS składają poprawki do budżetu. Chcą dofinansowania komunikacji miejskiej

Trzy poprawki do budżetu Bydgoszczy na przyszły rok. Najważniejsza - komunikacja.

Tor saneczkowy w Myślęcinku i prawie 5 mln zł na dofinansowanie komunikacji miejskiej - to dwie z trzech poprawek do budżetu Bydgoszczy na przyszły rok złożonych przez radnych PiS. Klub chce tez ograniczenia wydatków na ratuszowy periodyk "Bydgoszcz Informuje". Sesja budżetowa w środę (13.12)

Jak informuje Jarosław Wenderlich, przewodniczący klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości przedłożył 3 poprawki do uchwały budżetowej na przyszły rok. Klub chce po pierwsze zwiększenie wydatków majątkowych w dziale 926 – Kultura Fizyczna o kwotę 100 tys. zł. Pieniądze mają iść na budowę letniego toru saneczkowego w Myślęcinku. - Takie tory istnieją w innych miastach i cieszą się powodzeniem - zauważa przewodniczący klubu PiS. Środki maja pochodzić z promocji jednostek samorządu terytorialnego, głównie z rezygnacji wydawania przez ratusz "Bydgoszcz Informuje”. o Po wprowadzeniu poprawki wzrosną wydatki majątkowe w dziale na kulturę fizyczną 100 tys. złotych, zaś zmaleją o kwotę 100 tysięcy złotych wydatki na pozostałe działania promocyjne. - Skutki finansowe w latach następnych: 2 mln 900 tys. złotych – 2025 rok - mówi Wenderlich. Pół mln zł ma zostać przesunięte z działu na transport łączność w szczególności z wydatków związanych z ochroną budynków ZDMiKP, na utworzenie nowego zadania „Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe”, które będzie uwzględniać opracowanie dokumentacji projektowej dla:

rozbudowy o drugi tor linii kolejowej nr 209 na odcinku Bydgoszcz Wschód – Bydgoszcz Fordon;

budowy łącznika pomiędzy stacją Bydgoszcz Żółwin położonej na linii nr 201 do linii kolejowej nr 18;

modernizacji linii kolejowej nr 356 na odcinku Bydgoszcz Główna – Bydgoszcz Błonie – Murowaniec -Zamość – Szubin. Najważniejsza poprawka to zwiększenie wydatków bieżących na rok 2024r. w dziale: transport i łączność - komunikacja autobusowa, o kwotę: 4 708 571,18 zł brutto celem uwzględnienia przez ZDMiKP w wykonanych przez MZK Bydgoszcz Sp. z o.o. usługach przewozowych autobusowych dodatkowo wozokilometrów dojazdowych z i do zajezdni oraz do i z punktu włączenia jako płatnych, wg stawek określonych umową przewozową.

- Trzeba zwrócić uwagę, że miasto nie płaci za dojazdy autobusów do przystanków - mówi Jarosław Wenderlich. - Musimy o tym rozmawiać. Zbliżają się wybory samorządowe, szefowie gmin starają się wykazać. Mamy sondaże, które pokazują, iż komunikacja miejska to największa bolączka Bydgoszczy. W tej chwili ZDMiKP wysyła na linie stare autobusy. Liczę, że prezydent miasta to dostrzeże.

Grażyna Szabelska, wiceprzewodnicząca klubu, zauważa: - Jestem po rozmowach ze związkowcami, problem istnieje. Uważam, że to już jest sprawa ponadpartyjna. Wczoraj ratusz poinformował, że od 1 stycznia 2024 roku obsługa 3 autobusów zostanie przekazana do realizacji firmie Mobilis. Od kilku miesięcy spółce MZK naliczane są kary za nierealizowanie umowy. Spółka, mimo wielokrotnych wezwań do należytego wykonywania umowy, nie rozwiązała problemu. Jeżeli nie poprawi to sytuacji, kolejne kursy ZDMIKP przekaże innym przewoźnikom.

Wideo Szymon Hołownia ma duże ego, większe ma tylko Lech Wałęsa