Bydgoscy pedagodzy odebrali akty nadania im stopnia nauczyciela mianowanego [zdjęcia]

- To ważny moment w mojej karierze zawodowej - mówi Sandra Stramowska. - Przygotowania do awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego zajęły mi trzy lata. Zaczynałam go robić przed zmianami w przepisach. Był to wtedy trzeci stopień ścieżki awansu zawodowego nauczycieli. Egzamin przed komisją miałam 24 listopada br. Od ośmiu lat pracuję w zawodzie nauczyciela, od trzech w Handlówce, ale nie ukrywam, przed egzaminem stresowałam się. Nie było konkretnej listy pytań, a należało wykazać się także znajomością rozporządzeń i Prawa oświatowego.