- Na ul. Szpitalną skierowano linię autobusową nr 79 do węzła Szarych Szeregów - przekazali bydgoscy drogowcy.

Zapytaliśmy w Miejskich Wodociągach i Kanalizacji w Bydgoszczy, co się stało i czy usuwanie awarii potrwa długo.

- Na pętli Glinki przy samym torze tramwajowym doszło do wycieku wody - mówi Alicja Stróż z MWiK w Bydgoszczy. - Nasi pracownicy są już na miejscu i wykonują wykop, by dotrzeć do miejsca awarii. Dopiero wówczas będziemy mogli powiedzieć więcej.