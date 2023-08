Awaria na ulicy Deszczowej w Bydgoszczy. Utrudnienia potrwają dłużej niż przypuszczano [zdjęcia]

Niemiła niespodzianka czekała we wtorek (1 sierpnia) rano na pasażerów korzystających z autobusowych linii nr 51 i 83 w Bydgoszczy. Okazało się, że obie są "okrojone". To efekt awarii, jaka miała miejsce na jezdni przy ulicy Deszczowej.

– Wieczorem 31 lipca dostaliśmy zgłoszenie, że zapadła się jezdnia wokół studzienki kanalizacyjnej - usłyszeliśmy w bydgoskich Wodociągach. – Od razu przystąpiliśmy do prac naprawczych - przekazał MWiK. Autobusy zmienioną trasą będą kursować do czasu usunięcia awarii, a to, z uwagi na to, że zakres awarii okazał się większy niż początkowo zakładano, potrwa dłużej.

Prace związane z wyciągnięciem studzienki, naprawą i wylanie asfaltu miały potrwać do końca bieżącego tygodnia, ale mogą przedłużyć się o tydzień. Jak informuje nas MWiK, zakończono już prace związane z naprawą kanału i przystąpiono do odbudowy studzienki. Najprawdopodobniej wszystkie roboty zakończą się pod koniec przyszłego tygodnia (okolice 11-13 sierpnia).

Jak będzie wyglądała komunikacja do chwili uporania się z problemem? – Linie nr 51 i 83, z uwagi na awarię wodociągową, zostały czasowo skrócone odpowiednio do przystanku Wiejska/Deszczowa i Nad Torem/Chmurna – poinformowano nas w Zarządzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy.