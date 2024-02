"Drodzy mieszkańcy! Nastąpiła awaria ciepłownicza w Bydgoszczy" - czytamy w udostępnionym komunikacie na Facebooku przez Fordońską Spółdzielnię Mieszkaniową. "Prawdopodobnie doszło do rozszczelnienia instalacji wewnątrz kotłów. Elektrociepłownia Bydgoszcz II w porozumieniu z KPEC oraz miastem uruchomiła dodatkowe źródła ciepła. Awaria może potrwać do 14 lutego. Temperatura wody oraz kaloryferów może być w tym czasie niższa.".

Bez zakłóceń tylko na Osowej Górze

Ponadto, jak czytamy na stronie Fordońskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, w związku z poważną awarią trzech jednostek kotłowych w Elektrociepłowni PGE przy ul. Energetycznej, wystąpią zakłócenia w dostawie energii cieplnej do odbiorców KPEC na terenie miasta Bydgoszczy. Zakłócenia nie dotyczą odbiorców z Osowej Góry.

Chłodniej w mieszkaniach i w kranach

Deklarowany czas naprawy przez Elektrociepłownię PGE został określony na osiem dni, tj. do 14 lutego 2024. W tym okresie, począwszy od dzisiejszej nocy, deficyt mocy sieci będzie wynosił nawet 30 MW, tj. ponad 10 proc. zapotrzebowania. Taka sytuacja spowoduje zaniżenie parametrów pracy ciepłowniczej, co dla odbiorców będzie oznaczać niedogrzanie mieszkań oraz niższą temperaturę ciepłej wody użytkowej.

Bydgoski KPEC: Spadek mocy nawet powyżej 30 procent!

O awarii informuje również bydgoski KPEC: "Awaria trzech jednostek kotłowych w Elektrociepłowni PGE jest bardzo poważna, w efekcie nastąpił spadek mocy sieci KPEC (wczoraj ponad 10 proc. spadku) i zakładamy, że będzie się powiększał (do nawet powyżej 30 proc.)" - czytamy w komunikacie, udostępnionym w mediach społecznościowych.

Prace nad usuwaniem usterki trwać będą w trybie ciągłym

"Dokładne przyczyny będą znane w momencie, gdy temperatury w kotłach pozwolą na wejście tam ekip technicznych. W porozumieniu z KPEC oraz miastem uruchomione zostały wszystkie dodatkowe źródła ciepła i zwiększone moce wytwórcze tak, by mieszkańcy Bydgoszczy w najmniejszym stopniu odczuli niedobory ciepła w sieci. Prace będą prowadzone w trybie ciągłym by jak najszybciej przywrócić sprawność urządzeń" - informuje Biuro Prasowe Grupy PGE w komunikacie nadesłanym do mediów.

► Do tematu wrócimy - aktualne informacje na temat postępów w usuwaniu awarii znajdziesz na www.expressbydgoski.pl