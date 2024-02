Zespół ds. skażenia po dawnych zakładach Zachem w Bydgoszczy. Jakie będą jego zadania?

Skąd wziąć pieniądze na dawny Zachem?

Wojewoda Michał Sztybel zapewnia o współpracy z miastem Bydgoszcz, żeby skutecznie koordynować współdziałania służb, inspekcji i straży i w tematach zarządzania ryzykiem, w szczególności w odniesieniu do składowisk historycznych odpadów przemysłowych.

- Zespół został powołany po to, aby rząd mógł aktywnie pomagać samorządom. Nie może być tak, że w poprzedniej kadencji przygotowano ustawę, która nakłada wyłącznie obowiązki, nie zapewniając finansowania. Administracja rządowa będzie w pełni wspierała miasto Bydgoszcz w rozwiązaniu problemu Zachemu – stwierdza wojewoda.

Instalacja RDOŚ już nie działa

Społecznicy zadowoleni, ale są pytania

Daniel Kaszubowski, mieszkaniec i aktywista z Lewicy razem, stwierdza: - Powołanie zespołu, to dobra wiadomość. Oby wytrwał dłużej, jak zespół p. Bogdanowicza i oby jego działania były bardziej transparentne. Z oceną tego kroku będę jednak czekał aż do wymiernych efektów jego działania. Nie znamy nazwisk, nie znamy szczegółowego planu działania i pomysłów na rozwiązanie problemu. Nie wiemy też, jak wojewoda widzi temat relacji ze stroną społeczną w tym temacie.

Kaszubowski podkreśla: - Przez wiele lat zabiegaliśmy o realne działania, a nie tylko pr-owe zagrywki, z jakimi do tej pory mieliśmy do czynienia. Środowisko Lewicy, Trzeciej Drogi i Koalicji Obywatelskiej w imieniu mieszkańców podejmowało działania i mówiło o sprawie Zachemu w trakcie ostatniej kampanii. Cóż więc będzie stać na przeszkodzie do rozwiązania problemu?

Renata Włazik, działaczka społeczna z Łęgnowa Wsi, osiedla najbardziej dotkniętego skażeniem, jest podobnego zdania i ocenia: - Bardzo się cieszę, że Michał Sztybel dotrzymał słowa i powołał ten zespół. Mam nadzieję, że nie skończy on tak, jak zespół jego poprzednika, a władza realnie zajmie się problemem. Teraz i w mieście, i w Warszawie władni są przedstawiciele tej samej opcji politycznej. Oby pomogło to w działaniu.