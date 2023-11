Anna i Robert Lewandowscy - historia miłości. Tak się poznali i pokochali!

Anna i Robert Lewandowscy poznali się latem 2007 roku, gdy piłkarz grał w zespole Znicz Pruszków. Oboje studiowali wychowanie fizyczne i pojechali na letni obóz integracyjny studentów na Mazury. tam doszło do pierwszego spotkania. Co ciekawe, Robert Lewandowski przedstawił się Annie fałszywym imieniem. Powiedział wtedy, że nazywa się Andrzej. Zrobił tak, ponieważ założył, że urocza blondynka i tak nie zapamięta jego imienia. Stało się inaczej i podczas drugiego spotkania pani Anna zwróciła się do niego per "Andrzeju". Anna Stachurska (nazwisko panieńskie - dop. red.) trenowała wówczas karate tradycyjne. Kiedy Robert Lewandowski się o tym dowiedział, nie chciał jej w to uwierzyć, twierdząc, że na pewno trenuje balet, ewentualnie gra w tenisa ziemnego. Przeczytaj więcej informacji oraz zobacz, jak przez ostatnie 10 lat zmienili się Anna i Robert Lewandowscy ►►►Na zdjęciu pani Anna w 2014 roku, a pan Robert w 2012 roku.

Anna i Robert Lewandowscy to najprawdopodobniej najsłynniejsza para w świecie światowego futbolu. Od lat oboje są dla siebie wsparciem, wypowiadają się o sobie z czułością i mimo upływu czasu wyglądają na szaleńczo w sobie zakochanych. Para doczekała się dwóch córek. Zobaczcie, jak Anna i Robert Lewandowscy jak się poznali i zakochali w sobie oraz jak zmienili się przez ostatnie 10 lat.

Andrzej, czyli Robert. Początki państwa Lewandowskich

Początki były trudne, a życie wtedy nie należało do łatwych

Pani Anna początkowo miała duży dystans do Roberta Lewandowskiego, bowiem nie miała wtedy dobrego zdania o piłkarzach. Potrzeba było czasu, żeby oboje się lepiej poznali. Para spotykała się przez cztery lata. W 2011 wybrali się na wspólne wakacje na Malediwy i tam Robert Lewandowski oświadczył się Annie Stachurze.

Pobrali się w 2013 roku w kościele św. Anny w Serocku, a wesele odbyło się w Trębkach Nowych. Chociaż dziś są sławni i bajecznie bogaci, to na początku wspólnego życia bywało im ciężko. Żyli i zarabiali przeciętnie. W 2019 Robert Lewandowski udzielił wywiadu "Przeglądowi sportowemu", w którym wspominał, że zaczynali życie, zarabiając po 1200 zł. on wtedy jeździł fiatem bravo, ona matizem. - Czasem wspominamy czas, gdy mieszkaliśmy w lokalu komunalnym. Pamiętamy, jacy byliśmy szczęśliwi, mimo że po kuchni czasem biegały karaluchy. Jaką przemierzyliśmy drogę, ile wyrzeczeń, pracy nas kosztowało, by dziś być w tym miejscu - mówił w wywiadzie dla "Przeglądu sportowego" Robert Lewandowski.

Szczodrze dzielą się majątkiem z potrzebującymi

Lewandowscy mają wielkie serca i często działają charytatywnie. W 2020 roku przekazali polskiej służbie zdrowia milion euro na walkę z koronawirusem, wcześniej przekazali 500 tys zł na rzecz Centrum Zdrowia Dziecka (tę placówkę wspierali także wcześniej innymi kwotami), od lat wspierają także działanie fundacji Jurka Owsiaka i jego Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Małżeństwo ma dwoje dzieci - córki Klarę (ur. 2017 r.) i Laurę (ur. 2020 r.). Poród pierwszej córki był bardzo ciężki i trwał 28 godzin! Przyjście na świat Klary sprawiło, że pani Anna stała się bardziej cierpliwa, a pan Robert bardziej otworzył się na świat. Jak możemy przeczytać w wywiadach, oboje mówią, że narodziny Klary scementowały ich związek. Narodziny Laury były zgoła inne od narodzin Klary. Poród drugiej córki trwał zaledwie... 28 minut! Jak czas wpływa na związek Lewandowskich? Sami o sobie mówią, że są najlepszymi przyjaciółmi dla siebie, wspierają się nie tylko w życiu prywatnym, jako małżonkowie, ale sa dla siebie wsparciem jako sportowcy, dodają sobie otuchy i wzajemnie kibicują.

Mimo upływu czasu, miłość nie wygasa

Do teraz pozostają w sobie szaleńczo zakochani. "Jesteś moją miłością, moją inspiracją, moim wzorem i moją najbliższą przyjaciółką. Podziwiam cię za to, kim jesteś. Jesteś piękna, mądra i dobra, dajesz mi siłę, motywację i jesteś motorem do działania" takim wpisem podzielił się Robert Lewandowski na koncie swojej żony na Instagramie w jej 30. urodziny. Dwa lata później napisał; "Niech twoje życie będzie wypełnione miłością i szczęściem. Jesteś miła, troskliwa i niesamowita. Jesteś najlepszą mamą i prawdziwą inspiracją! Dziękuję za wsparcie, za pomoc i za rady. Jestem bardzo dumny, że mogę nazywać cię moją żoną". Pani Anna z kolei napisała na profilu męża na Instagramie w jego 30. urodziny: "Można być świetnym sportowcem, ale i tak najważniejsze jest to, jakim się jest człowiekiem, a on jest najlepszym, jakiego znam. Jest wspaniałym mężem i ojcem, który gdziekolwiek jest, zawsze tęskni za rodziną. Jest wyjątkowym mężczyzną, prawdziwym oparciem, najlepszym przyjacielem. I zależy mu na dobroci, spełnieniu, zdrowiu i radości".

