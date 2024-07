Amerykańska przygoda Michała z VI LO w Bydgoszczy. Przez rok uczył się w szkole w Idaho Falls

O Michale pisaliśmy pod koniec marca 2023 r. Do USA poleciał jako finalista programu Future Leaders Exchange Program FLEX. To program finansowany przez Departament Stanu USA. Był jednym z 38 Polaków, któremu ta sztuka się udała , a warto przypomnieć, że aplikację złożyło ponad 3 tys. uczniów szkół średnich z całego kraju.

- Podróż za ocean trwała ponad 20 godzin. Leciałem z Warszawy do Frankfurtu, stamtąd do Waszyngtonu, gdzie zatrzymałem się na nocleg, a następnie do Denver i wylądowałem w Idaho - mówi Michał. - Tu na lotnisku spotkała mnie miła niespodzianka. Amerykanin, u którego miałem mieszkać, odebrał mnie z lotniska i przygotował dla mnie plakat powitalny. Okazało się, że w przeszłości Clark gościł już w swoim domu aż 40 uczniów z wymiany.

- Rok szkolny zaczyna się tam wcześniej niż w Polsce, bo 28 sierpnia, a kończy 31 maja - mówi Michał. - W Bydgoszczy jako 16-latek powinienem wtedy pójść do II klasy liceum. W Idaho Falls High School uczniowie w moim wieku uczą się w III klasie i do takiej też mnie przydzielono.

Nawiązał liczne przyjaźnie i mocno podszlifował język angielski

- Mam teraz koleżanki i kolegów na całym świecie. Nawiązałem liczne znajomości. Troy, mój przyjaciel z Ameryki, odwiedzi mnie w sierpniu w Polsce - mówi bydgoszczanin. - Co ważne, bardzo dopracowałem język angielski. Żaden kurs językowy w Polsce nie dałby mi tyle, co pobyt tam, ponieważ odkryłem wiele zwrotów, jakich używają w mowie potocznej Amerykanie. Nauczyłem się też od nich pozytywnego podejścia do życia, cieszenia się każdą chwilą.

Michał zapewnia, że udział w programie FLEX przyniósł mu znaczniej więcej korzyści.