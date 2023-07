Akademickie Centrum Sportu PBŚ coraz bliżej finiszu. Otwarcie obiektu jeszcze w tym roku

Z nowej hali najpierw korzystać będą studenci PBŚ

Powstanie też zewnętrzna strefa sportowa

Przypomnijmy, że zewnętrzna strefa sportowa, m.in., z boiskiem do piłki nożnej, bieżnią lekkoatletyczną, rzutnią do pchnięcia kulą, skocznią do skoku wzwyż, boiskami do koszykówki i siatkówki plażowej, ma powstać w sąsiedztwie ACS, na działkach przekazanych uczelni przez Miasto Bydgoszcz.