800+ od stycznia 2024 r., ale nie dla każdego! Komu ZUS podwyższy świadczenie z urzędu? Bydgoski ZUS wyjaśnia

Przyjęty przez rząd projekt zakłada, że podwyżka świadczenia w ramach programu Rodzina 500+ zacznie obowiązywać 1 stycznia 2024. Ci rodzice, którzy będą mieli przyznane prawo do świadczenia, automatycznie dostaną wyższe przelewy. Podobnie, jak dotąd, nie będzie wypłat pieniężnych - wsparcie realizowane będzie tylko poprzez przelewy na konto. W zapisie nowelizacji ustawy o 500 plus czytamy: "W związku z tym proponuje się wprowadzenie regulacji, zgodnie z którą wypłata przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych przysługującego świadczenia wychowawczego w nowej wysokości 800 zł miesięcznie będzie mogła nastąpić nie później niż do dnia 29 lutego 2024 r.". To oznacza, że niektórzy rodzice nie otrzymają świadczenia w styczniu br.

Komu przysługuje 800 plus w 2024 roku?

Nabór wniosków o świadczenie wychowawcze (tzw. 500+) na okres od 1 czerwca br. do 31 maja 2024 r. rozpoczął się 1 lutego tego roku. Rodzice, którzy złożyli wniosek do 30 czerwca, mają gwarancję wypłaty 500+ za cały okres świadczeniowy. Ci, którzy złożyli go po 30 czerwca, świadczenie otrzymają od miesiąca złożenia wniosku. Na przykład, jeśli rodzic zapomniał wysłać wniosek o 500+ w czerwcu i zrobi to dopiero w sierpniu, to za czerwiec i lipiec nie będzie miał przyznanego świadczenia. Świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku, czyli w tym przypadku od sierpnia - informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.