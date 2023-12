76-letni mieszkaniec bydgoskiego Fordonu odnaleziony przez policję. Mężczyzna jest już w domu Małgorzata Pieczyńska

Mężczyzna został odnaleziony w zaroślach w rejonie ulicy Majowej. KMP Bydgoszcz

Fordońscy policjanci poszukiwali 76-latka. Mężczyzna wyszedł z domu w czwartek, 7 grudnia, i do niego nie powrócił. Poszukiwali go bydgoscy funkcjonariusze wspierani przez inne służby i ochotników. Odnaleźli go policjanci z bydgoskiej komendy miejskiej. Po zbadaniu przez wezwaną na miejsce załogę pogotowia, przekazali Seniora pod opiekę rodziny.