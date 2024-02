Życzenia na Dzień Matki. Wzruszające, poważne, miłe i śmieszne życzenia - rymowanki, życzenia SMS

Życzenia i wierszyki na Dzień Matki

26 maja Dzień Matki. Nie zapomnij złożyć życzeń!

Z okazji Twego święta, Mamo

życzę Ci zdrowia, sił i codziennej radości

wraz ze słowami największej wdzięczności.

Za wszystkie dla mnie trudy i starania

składam Ci dzisiaj podziękowania.

♥♥♥

Kochana mamusiu w Twoim dniu życzę Ci, aby świat padł Ci do stóp obyś stale nam się śmiała i niczego się nie bała.

♥♥♥

Choć raz w roku jest Święto Matki - Mamie się, co dzień należą kwiatki!

♥♥♥

Dałaś mi ciepło i serce, ocierałaś moje łzy. Jesteś dla mnie całym światem, nikt nie ma Mamy takiej, jak Ty.

♥♥♥

Matka to dar od Boga, który kocha i kochać nas będzie. Matka to bezcenny skarb, który strzec trzeba w nocy i we dnie. Matka to na ranę plaster, kiedy jest nam smutno i źle. Matka to też czasem ster, który pilnuje byś nie zatopił się. Matka to wiara w nas, kiedy zwątpienia mam dni. Matka nam nadzieję da, kiedy straszne mamy sny. Matkę tylko jedną masz, wiec broń jej i kochaj co sił, Bo kiedy przyjdą gorsze dni, tylko Ona naprawdę pomoże Ci.

♥♥♥

Dziękuję Ci mamo za serca pogodę a kiedy dorosnę to Cię nie zawiodę.