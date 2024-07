Złoty chłopak - to wydarzy się w tym tygodniu. Zakrwawiona odcięta głowa z łóżku Hattuce! [2.07.2024 r.] OPRAC.: MIKIR, JK

W czerwcu z uwagi na Euro 2024 czekały nas przerwy w emisji tureckiego serialu. Serial jednak wraca do ramówki. Mamy streszczenia nowych odcinków "Złotego chłopaka". To wydarzy się w serialu jeszcze w tym tygodniu: Suna żąda rozwodu. Ferit się dowiaduje, że Orhan wychodzi z więzienia. Serter przetrzymuje Pelin siłą w swoim domu. Co jeszcze się wydarzy? Zajrzyj do galerii artykułu!