Złoty chłopak - to wydarzy się w serialu po majówce: Gulgun przyznaje, że jej małżeństwo to porażka [26.04.2024 r.]

Telenowela "Złoty chłopak" - to wydarzy się na początku maja

Wkrótce w serialu: Halis jest wściekły na Orhana i Ifakat, oskarża ich o zrujnowanie wszystkiego. Gulgun przyznaje, że popełniła błąd, wychodząc za mąż według konwenansów społecznych, co doprowadziło do nieszczęśliwego małżeństwa. Ferit wyprowadza się z rezydencji, zgodnie z życzeniem dziadka, zabierając ze sobą rzeczy Suny. Suna spotyka się z Seyran w kawiarni. Ma żal do siostry w związku z udzielonym wywiadem i próbuje wręczyć jej pieniądze. Esme musi wrócić do szpitala na dalsze badania. Co jeszcze się wydarzy? Przeczytaj streszczenia odcinków w galerii zdjęć.