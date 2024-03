Złota "blacha" dla policjantów od cyberprzestępczości z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy

Na początku uroczystości Marek Staszewski, pełnomocnik Związku Producentów Audio Wideo, przypomniał, że mija 26 lat od powołania Koalicji Antypirackiej. - W imieniu Koalicji Antypirackiej bardzo się cieszę, że jesteśmy tutaj po raz kolejny. Przez lata wiele się zmieniło. Weszliśmy w chmurę oraz cyberprzestępczość. Jesteśmy zaszczyceni móc pracować na co dzień z tak wysokiej klasy specjalistami, jak polscy policjanci, za co chciałbym bardzo serdecznie podziękować - powiedział Nagrody policjantom wręczyli p.o. Komendant Główny Policji inspektor Marek Boroń, prezes Stowarzyszenia Sygnał Teresa Wierzbowska oraz aktorka teatralna i filmowa Magdalena Schejbal.

Walka z piractwem internetowym jest zjawiskiem wieloetapowym. Zanim sprawa trafi do policji, to jako uprawnieni i jako poszkodowani tym samym, wykonuje się tytaniczną pracę, aby identyfikować i zgłaszać naruszenia. W ubiegłym roku każdy tytuł, czy to film, program, serial czy pojedyncza transmisja sportowa była nielegalnie udostępniana w celach zarobkowych w internecie ponad 3 tysiące razy.