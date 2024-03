Włamali się do kilkudziesięciu plebanii na terenie całej Polski. Łupem padała biżuteria, gotówka i... broń Wojciech Mąka

Zatrzymawanie sprawców włamań do plebanii sprzed lat to zasługa policjantów Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Do włamań dochodziło na terenie całego kraju