Złe wieści w sprawie Węzła Wschodniego i wiaduktów Warszawskich w Bydgoszczy

We wtorek (5 września) otwarto oferty w przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa Węzła Wschodniego w Bydgoszczy”. Inwestycja ma być zlokalizowana w ciągu ul. Fordońskiej od skrzyżowania z ulicami Kamienną, Sporną i Pod Wiaduktem do skrzyżowania z ulicami Konduktorską i Kapliczną wraz z adaptacją skrzyżowań i niezbędnym kompleksowym zagospodarowaniem terenu.

Niezbędna inwestycja

Pod koniec 2020 roku ZDMiKP poinformował o złym stanie wiaduktów Warszawskich. Wprowadzono tam ograniczenia prędkości i wykonano prace naprawcze (pod obiektami pojawiło się 8 podpór). Remont jest rozwiązaniem przejściowym. Dzięki niemu z wiaduktów można korzystać przez 10 kolejnych lat.

Wydłużenie czasu użyteczności pozwala na przygotowanie się do przebudowy wiaduktów. Rozbiórka i budowa nowych obiektów inżynierskich planowana jest na lata 2026-2029. Szacowany wstępny koszt budowy nowej przeprawy w ciągu ul. Fordońskiej to ok. 200 mln zł.