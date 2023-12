Zarobki w 2024 roku - takie będą minimalne wynagrodzenia. Zmiany w płacy minimalnej

Co to jest płaca minimalna?

Płaca minimalna to ustalone najniższe wynagrodzenie, które pracodawca jest zobowiązany wypłacić pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę. Niezachowanie minimalnej płacy jest uznawane za naruszenie praw pracowniczych.

Kwota minimalnej płacy netto w 2023 roku – ile wyniesie na rękę?

Obecnie minimalna płaca wynosi 3490 zł brutto. Z tej kwoty brutto odliczane są różne składki ZUS, takie jak składka emerytalna, rentowa i chorobowa. Ponadto, od pozostałej kwoty pobierana jest zaliczka na podatek dochodowy. W rezultacie, od 1 stycznia 2023 roku minimalna płaca netto wynosi 2709,48 zł na umowie o pracę. Jeśli chodzi o umowę zlecenie, stawka godzinowa wynosi 22,80 zł, co oznacza, że pracownik otrzymuje około 20 zł na rękę.

Warto zauważyć, że od początku 2023 roku minimalna płaca w Polsce wzrosła. Obecnie wynosi 3490 zł brutto, co stanowi wzrost o 480 zł w porównaniu do poprzedniego roku. Minimalna stawka godzinowa również została podniesiona do 22,80 zł w 2023 roku.