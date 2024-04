Żałoba w VIII LO w Bydgoszczy. Minutą ciszy uczczono pamięć Emilii, która zginęła na przystanku tramwajowym

- Rozmawiałam z dyrekcją szkoły. Grupa uczniów, którzy byli świadkami tej tragedii, bo oczekiwali w tym samym momencie na tramwaj, po zdarzeniu przybiegła do szkoły. Udzielono im wsparcia, odpowiednie kroki podjęła wicedyrektor, Magdalena Putz. Konieczna była prośba do rodziców, by odebrali dzieci, bo były w szoku - mówi Ewa Podgórska, dyrektor wydziału edukacji ponadpodstawowej w Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.

W piątek 19 kwietnia od samego rana trwały w szkole działania, które mają wspomóc młodzież w związku z tym, co się zdarzyło. Klasa Emilki, ofiary tragicznego wypadku z czwartku, rano miała rozmowę z psychologiem. Następnie dyrekcja szkoły za zgodą rodziców zdecydowała, by zwolnić uczniów z zajęć. Poszli do domu.