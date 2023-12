Zagrał sułtana Sulejmana we "Wspaniałym Stuleciu". Tak wygląda teraz Halit Ergenc [zdjęcia]

Tak wygląda teraz sułtan Sulejman z serialu "Wspaniałe Stulecie". Halit Ergenç ma teraz 53 lata

Halit Ergenç urodził się w 1970 roku w Stambule. Pochodzi z rodziny z aktorskimi korzeniami. W 1989 roku rozpoczął studia na kierunku inżynieria morska. Pasja do aktorstwa przyszła znacznie później. Już po roku studiowania, przeniósł się na studia artystyczne, gdzie kształcił się na śpiewaka operowego.

Zadebiutował na deskach teatru w 1996 roku. Szybko został dostrzeżony przez krytyków i ludzi z branży, którzy zaczęli powierzać mu co raz więcej ról. Popularność przyniosła mu rola w serialu telewizyjnym Kara Melek. Następnie udał się do Nowego Jorku, gdzie wystąpił w musicalu The Adventures of Zak. Ergenç był dwukrotnie laureatem nagrody Złotego Motyla dla najlepszego aktora tureckiego.

