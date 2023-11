Wystartowała akcja "Ciepło serca w słoiku". Podaruj święta potrzebującym

- Można powiedzieć, że wracamy w miejsce, gdzie wszystko się zaczęło - mówi Ireneusz Nitkiewicz, bydgoski radny i społecznik. - Pierwsza akcja odbyła się właśnie na Rybim Rynku. Wymyśliła ją Sandra Pawłowska z Bydgoszczy. Pomysł był taki, by ugotować bigos i dostarczyć go 25 grudnia w miejsca, gdzie koczują osoby bezdomne, by one także poczuły namiastkę świąt. Sandra obecnie przebywa na Islandii, ale kontynuujemy jej pomysł i cieszymy się, że akcja przetrwała do dziś.