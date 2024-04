Wyrzeźbione ciało, sylwetka bogini - Celia Jaunat, żona Krychowiaka, ostro trenuje do zawodów bikini fitness - zdjęcia OPRAC.: MIKIR

Żona Grzegorza Krychowiaka przygotowuje się do zawodów bikini fitness. Na Instagramie pokazała swoje umięśnione ciało, a internauci określili jej sylwetkę hasłem "ciało bogini". Influencerka rzeczywiście imponuje doskonałą figurą, sami zobaczcie, jakie efekty przynoszą intensywne ćwiczenia!Zobacz więcej zdjęć Celii Jaunat >>> Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez @celiajaunat AKPA Zobacz galerię (14 zdjęć)

Celia Jaunat i Grzegorz Krychowiak pobrali się w 2019 roku, ale ich historia sięga wielu lat wcześniej, aż do 2011 roku, kiedy to się poznali. Obecnie Celia jest jedną z najbardziej znanych żon polskich piłkarzy. Influenccerka aktywnie prowadzi swój profil na Instagramie, który śledzi ponad 173 tysiące użytkowników. Niedawno na jej profilu znalazło się zdjęcie lśniącego w słońcu pięknie umięśnionego konia. Sprawdziliśmy, co się za tym kryje...