Wróżby na Andrzejki 2023. Poznaj najciekawsze pomysły na gry i zabawy [lista]

Najciekawsze wróżby na Andrzejki 2023. Tak świętowały nasze babcie

Tradycja wróżb Andrzejkowych sięga aż XII wieku. Do Polski zwyczaj ten przywędrował w XVI wieku. Według niektórych badaczy, zwyczaj ten ma związek z przedchrześcijańskimi, jesienno-zimowymi obchodami ku czci zmarłych. Wówczas wierzono, że noc z 29 na 30 listopada to okres, w którym dusze zmarłych mogły łatwiej nawiązać kontakt z żywymi ludźmi . Mało tego - znają odpowiedzi na nurtujące pytania, dotyczące naszej przyszłości.

Nasze babcie, podobnie jak i my, chciały wiedzieć, co czeka ich w miłości. Kim będzie ich ukochany, ile będą miały dzieci i kiedy wyjdą za mąż. Na przestrzeni wieków rozterki sercowe kobiet wiele się nie zmieniły. Dawniej wierzono, że św. Andrzej - opiekun panien na wydaniu, pomagał w poznaniu przyszłego męża. To właśnie mu młode dziewczyny powierzały myśli i modlitwy dotyczące życia miłosnego. Z tej okazji wymyślano wiele wróżb i zabaw, za pomocą których duchy miały odpowiedzieć na pytania o przyszłość. Do niektórych wróżb angażowano nawet... zwierzęta domowe.