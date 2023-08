Wraca temat zabytkowego pomnika w Bydgoszczy. Społecznik pyta o "trójnóg" i zagrożenie pracami wodociągowymi

– W 2021 roku bydgoski ratusz planował rozbiórkę Pomnika Tysiąclecia. Jako oficjalną przyczynę podano zły stan techniczny, który sprawiłby, że podczas budowy zbiorników retencyjnych dojdzie do katastrofy budowlanej, dlatego aby temu zapobiec, planowano zburzyć go zawczasu. W maju 2022 r. pomnik został prawomocnie wpisany do rejestru zabytków – przypomina Jan Trojan, inicjator akcji obrony Pomnika Tysiąclecia i przewodniczący Stowarzyszenia Ochrony Architektury Powojennej.

O to, aby trójnóg pozostał na skwerze Leszka Białego u zbiegu ulic Markwarta i Staszica stoczono batalię w 2021 roku. Przeciwko jego zburzeniu było Bydgoskie Stowarzyszenie Miłośników Zabytków Bunkier, przewodniczący Społecznej Rady ds. Estetyki Bydgoszczy, bydgoscy przewodnicy, oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich czy wreszcie sam projektant pomnika, Stanisław Lejkowski. Protest poparł również Jan Mencwel z warszawskiego stowarzyszenia Miasto Jest Nasze.

– Jesteśmy przeciwni, by obiekt ten zniknął z przestrzeni miejskiej. Oczywiście jest przeszłością, ale my musimy się z przeszłością mierzyć, a nie ją niszczyć – uzasadniał wówczas prof. Dariusz Markowski. Społecznicy zwracali uwagę, że pomnik podchodzący z końca lat 60. to ostatni przedstawiciel nurtu brutalizmu w architekturze, który zachował się w Bydgoszczy.