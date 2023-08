Prace wodociągowe przy ul. Gdańskiej w Bydgoszczy idą zgodnie z planem. Kiedy powrócą tramwaje?

W dalszej kolejności Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej ma przystąpić do kontroli, pomiarów i testów wykonanego odtworzenia torowiska, a po pozytywnych wynikach kontroli przywrócić ruch tramwajowy na ul. Gdańskiej . Zapytaliśmy w piątek (28 lipca) drogowców o planowany termin powrotu tramwajów, bo w komunikatach podawano jedynie, że prace będą trwać w okresie wakacyjnym. Do czasu publikacji artykułu nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

– Prace przy ul. Gdańskiej – przy placu Wolności, ul. Słowackiego oraz al. Mickiewicza są realizowane zgodnie z przyjętym wcześniej harmonogramem. Planowane zakończenie prac w ulicy Gdańskiej wraz z odtworzeniem torowiska oraz nawierzchni drogowych planowane jest na 15.08.2023 we wszystkich tych lokalizacjach – informuje „Express Bydgoski” Alicja Stróż z Działu Public Relations MWiK.

Prace prowadzone w ramach dużego zadania budowy i przebudowy kanalizacji deszczowej w Bydgoszczy wpłynęły na konieczność wprowadzenia wielu zmian w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Przez wakacje na Gdańskiej zamiast tramwajów jeżdżą autobusy, które dojeżdżają do Myślęcinka i na Bielawy.

Od środy (26 lipca) wszystkie tramwaje przejeżdżające przez rondo Jagiellonów w Bydgoszczy zatrzymują się na przystanku po wschodniej stronie skrzyżowania (przy banku). To ułatwienie w podróżowania…

Prace wodociągowe przy ul. Gdańskiej prowadzone są na trzech odcinkach. Przy placu Wolności do tej pory przebudowano magistralę wodociągową o średnicy (fi) 450 mm, sieć wodociągową – fi 180 mm, a w trakcie są prace związane z wykonanie nadbudowy dwóch studni fi 2000 mm na kanale deszczowym. Przy ul. Słowackiego przystąpiono już do prac związanych z odtworzeniem torowiska . Wcześniej nadbudowano dwie studnie fi 2000 mm na kanale deszczowym oraz wykonano odcinek kanału deszczowego o średnicy 1000 mm oraz 300 mm.

Z kolei na ul. Gdańskiej przy ul. Mickiewicza do tej pory:

W poniedziałek (31 lipca) tu również przystąpiono do robót odtworzeniowych torowiska (rozpoczęto roboty przygotowawcze do odtworzenia m.in. szalowanie dolnej płyty torowiska). Korzystając z konieczności wyłączenia ul. Gdańskiej z ruchu tramwajowego ZDMiKP przystąpił do budowy przystanku wiedeńskiego przy skrzyżowaniu z ul. Chodkiewicza.

– Inwestycję realizuje firma Affabre. Wykonawca rozebrał nawierzchnie i przebudował część kolidujących sieci telekomunikacyjnych oraz kanalizację deszczową. Wkrótce ruszą prace związane z wykonaniem wyniesionej części jezdni z najazdem i zjazdem. Po wybudowaniu przystanku po stronie ul. Chodkiewicza wykonawca rozpocznę prace po stronie ul. Chocimskiej. Koszt budowy dwóch nowych przystanków to 1,4 mln zł. Ta inwestycja zakończy się jesienią – poinformował Urząd Miasta Bydgoszczy.