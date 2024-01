WOŚP w Bydgoszczy. Zobaczcie, co się dzieje na Starym Rynku i w mieście - zdjęcia

Łącznie w niedzielę na ulice Bydgoszczy wyruszyło 750 wolontariuszy WOŚP . Ci, których spotkaliśmy, mówili nam, że mieszkańcy nie zawiedli i byli hojni. Chętnie wrzucali pieniądze do puszek i to nie tylko monety, ale też banknoty. Wśród kwestujących będą także, m.in., prezydent Bydgoszczy oraz bydgoskie czworaczki: Adaś, Bartek, Piotruś i Michaś Czerwińscy z rodzicami.

WOŚP zagra w wielu zakątkach Bydgoszczy

Ponadto ulicami Bydgoszczy i nie tylko przejechała tradycyjnie Retro Karawana WOŚP. Przejazd aut przyozdobionych serduszkami WOŚP, tak jak w poprzednich edycjach, wzbudził zainteresowanie mieszkańców. Prywatne Muzeum Historii i Techniki Baza Maszynowa w Kruszynie - tradycyjnie w dniu Finału WOŚP zaprosili posiadaczy pojazdów retro do wspólnego przejazdu. Samochody z parkingu Pesy przejechały ulicami Bydgoszczy budząc zainteresowanie mieszkańców i skierowały się do Nakła, Łochowic, a następnie do Nakła, Białych Błot, by po południu wrócić do Bydgoszczy.