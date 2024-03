Właściciel Fabryki Lloyda w Bydgoszczy: "Skupiam się na bieżącej działalności". Trwają przygotowania do odbudowy

– Otrzymaliśmy ekspertyzę biegłego z zakresu pożarnictwa. Wynika z niej, że przyczyną pożaru było podpalenie. Do tej pory nikt w tej sprawie nie został zatrzymany – przekazała nam prok. Adrianna Bojarska-Majchrzak, zastępca prokuratora rejonowego w Prokuraturze Rejonowej w Bydgoszczy.

– Wciąż prowadzimy postępowanie – przesłuchujemy kolejnych świadków – to ponad 100 osób oraz prowadzimy analizę nagrań z monitoringu – mowa o ujęciach z ok. 30 kamer – dodaje. O komentarz do informacji, które pojawiły się w poniedziałek (12 marca) poprosiliśmy właściciela Fabryki Lloyda.

– Prokuratura podała wczoraj oficjalną informację. To ona decyduje o przebiegu postępowania. Jestem zobowiązany do zachowania tajemnicy śledztwa – mówi „Expressowi Bydgoskiemu” Łukasz Gliński.