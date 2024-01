Zanim Fabryka Lloyda stała się obiektem z funkcją rozrywkową konieczne było przeprowadzenie długoletniego remontu. Jesienią 2016 roku zakończono tam pierwszy etap prac konserwatorskich . Wymieniono konstrukcję dachu, poszycia, odtworzono świetliki oraz wzmocniono mury. Dwa lata później zakończono roboty związane z remontem elewacji. Wszystkie prace renowacyjne w Lloydzie prowadzone były pod nadzorem miejskiego konserwatora zabytków. Budynek wpisany jest do rejestru zabytków.

Budynek z końca XIX wieku przez wiele lat pełnił funkcję hali produkcyjnej bydgoskiej stoczni. Stocznia i Fabryka Maszyn na Kapuściskach Małych powstała w 1887 roku. Położona była nad starorzeczem Brdy w pobliżu portu przeładunkowego. Do zakładu prowadziła bocznica kolejowa. W 1891 roku przejęło ją Bydgoskie Towarzystwo Żeglugi Holowniczej, które było największym przedsiębiorstwem żeglugi śródlądowej w mieście, a od 1920 roku – jednym z większych w Polsce. W fabryce produkowano m.in. kotły parowe, żurawie, konstrukcje stalowe, łańcuchy holownicze czy urządzenia do wyposażenia gorzelni.

Fabryka Lloyda w nowym wydaniu oficjalnie otworzyła się w lipcu 2020 r. Z uwagi na pandemię, nie od razu udało się zrealizować wszystkie plany, ale obiekt od początku tętnił życiem. Oferta kulturowa trafiła do bydgoszczan. Organizowano tam koncerty, stand-up, spotkania biznesowe, imprezy charytatywne, potańcówki czy wesela. Wykorzystywano również przestrzeń przed budynkiem. Choć obiekt nie jest położony w centrum miasta, szybko stał się miejscem, w którym tętniło kulturalne życie Bydgoszczy. Polubili go mieszkańcy, ale i artyści. Każdego roku przyjeżdżali tu najpopularniejsi wykonawcy w Polsce. Jako miejsce imprez weselnych było rezerwowane z dużym wyprzedzeniem, narzeczeni wskazywali je sobie jako szczególnie stylowe i klimatyczne.

Misja odbudowa

Właściciel podkreśla, że w obecnej sytuacji najważniejsze jest zadbanie o załogę. – Najpierw musimy posprzątać, potem pomyśleć, co dalej. Musimy jakoś sobie z tym dać radę – mówi łamiącym się głosem Łukasz Gliński. – Cała Polska wie, jak artyści polubili to miejsce. W przygotowaniu było jakieś 150 imprez. Kalendarz w najbliższym czasie był bardzo bogaty – mówił po pożarze.

Nie wiadomo jeszcze, jak organizacyjnie uda się ten kalendarz "ogarnąć", w sposób oczywisty bowiem wiąże się to z planami i zaangażowaniem finansowym wielu ludzi.