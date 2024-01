Wiosną ma się zakończyć budowa przedszkola na terenie parku przemysłowego w Bydgoszczy

Inwestycja spółki jest odpowiedzią na potrzeby i oczekiwania inwestorów znajdujących się w Bydgoskim Parku Przemysłowo-Technologicznym. Przedszkole będzie miało charakter związany z przedmiotami ścisłymi, z biznesem, z przemysłem. Funkcjonować ma w nim sześć oddziałów dla 150 dzieci.

Nowe przedszkole powstaje przy wjeździe do parku, od ul. Glinki, w pobliżu skrzyżowania z ul. Paciorkiewicza. To teren, który wcześniej nigdy nie był wykorzystywany na cele produkcyjne. Bydgoski ratusz zapewnia, że przed rozpoczęciem inwestycji zostały zlecone szczegółowe badania. Potwierdziły one możliwość zlokalizowania inwestycji w tej części parku.