Wigilijne dwa w jednym pod gołym niebem Starego Fordonu

Z naszych dorocznych relacji pamiętają Państwo, że jedną z największych atrakcji jest wspólne strojenie choinki w dekoracje przynoszone przez małych fordonian (13.30) . Każde dziecko za swoją ozdóbkę może liczyć na słodką hojność Świętego Mikołaja. Mróz imprezowiczom straszny nigdy nie jest, bo czeka na nich rozgrzewające kakao. Znakiem firmowym imprezy Stowarzyszenia Miłośników Starego Fordonu jest gorący poczęstunek (16.30). Sponsorzy - ujmując to żartobliwie - są bezradni wobec fordońskich społeczników, zadbają i tym razem o to, by na stołach nie zabrakło barszczu, ryb i pierogów. Od 11.00 trwać już będzie świąteczny jarmark, z którego na pewno będzie można wrócić z ciekawymi świątecznymi zakupami, a od 12.00 imprezę umilać będą występy dzieciaków z lokalnych placówek oświatowych.

W tym roku mieć będziemy do czynienia ze specjalnym przesłaniem wigilijnego spotkania. Organizatorzy - SMSF, Miasto Bydgoszcz oraz Fundacja ARP - podkreślać będą związek miejsca z Wisłą. Rewitalizacja nabrzeża dobiegła końca, kolorów (dosłownie) nabrała cała przestrzeń Rynku. Film promujący powstanie przystani nad Wisłą, kolejnego etapu lokalnych przeobrażeń, będzie zatem towarzyszył oficjalnemu otwarciu wydarzenia o godz. 16, a jego uczestnicy przez cały czas będą mogli zapoznać się z wystawą wizualizacji tego projektu. Wisienką na torcie będzie też wycieczka z przewodnikiem, wiceprezesem SMSF, Damianem Rączką. Chętni do przejścia obliczonej na dwie godziny trasy "Od Wyszogrodu do portu - śladami wiślanych historii Fordonu" zbierają się w sobotę o godz. 11 przy Fordońskiej 410.

Na koniec słów kilka o wyjątkowych "elfach" wspierających to dzieło. Z reguły nie wspominamy o sponsorach, ale ta sytuacja wydaje się wyjątkowa, zwłaszcza, że często wkład jest tu niematerialny. Na profilu FB Fundacji Synagoga w Fordonie - Dom Kultury możemy przeczytać że: