Wiemy, kto zastąpi Grażynę Dziedzic na stanowisku dyrektora III LO w Bydgoszczy

Grażyna Dziedzic przyznaje, że decyzja o przejściu z III LO w Bydgoszczy do Kuratorium Oświaty nie była dla niej łatwa.

- W liceum na Okolu zaczynałam pracę jako nauczycielka języka polskiego. Od 1997 roku, czyli przez ponad 26 lat byłam dyrektorem III LO i ta szkoła zawsze pozostanie bliska mojemu sercu - mówi Grażyna Dziedzic. - Lubię jednak wyzwania i swoją wiedzą i doświadczeniem chcę przysłużyć się oświacie w naszym regionie. To była dobrze przemyślana decyzja. Na razie pełnię obowiązki kujawsko-pomorskiej kurator oświaty, jednak w styczniu ma być ogłoszony konkurs na to stanowisko i do niego przystąpię.