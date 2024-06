Wielkie ćwiczenia w Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO w Bydgoszczy. Żołnierze testowali systemy

W trakcie ćwiczeń, NATO w bydgoskim JFTC poszczególne państwa testowały, weryfikowały i zatwierdzały - a czasami ponownie testowały - technologie i standardy niezbędne przy wymianie informacji we wszystkich domenach operacyjnych, by tym samym zwiększać świadomość sytuacyjną niezbędną do podejmowania decyzji w oparciu o uzyskane dane.

- CWIX ma ogromne znaczenie dla NATO, ponieważ pozwala nam doskonalić nasz potencjał militarny poprzez poszerzanie jego zakresu i przyspieszenie tempa rozwoju. CWIX pozwala przyspieszyć dostarczanie możliwości, zaradzić niedoborom i umożliwić operacje wielodomenowe zarówno dziś, jak i w przyszłości - stwierdził generał Philippe Lavigne, naczelny dowódca NATO ds. transformacji.