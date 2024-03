Wielki sukces akcji "Przyjaciel Broviac". Pomoc płynie już do dzieci z bydgoskiej onkologii

- To, co się wydarzyło pokazuje, że w ludziach drzemią ogromne pokłady dobra . Dziękujemy darczyńcom, którzy wspierają zrzutkę lub osobiście przekazują nam zakupione przez siebie środki - mówi Monika Rymer, prezes Stowarzyszenia Uśmiech Nadziei Dzieciom. - W minioną sobotę (16 marca) byliśmy u dzieci w szpitalu Jurasza i Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Bydgoszczy. Wręczyliśmy małym pacjentom paczki wielkanocne i przekazaliśmy też pierwsze zestawy do pielęgnacji Broviaca.

Pakiety do Broviaca to ważna pomoc dla chorych dzieci i ich rodziców

Broviac to nic innego, jak wkłucie centralne. Za jego pomocą podawana jest dzieciom z onkologii chemia, leki czy np. pobierana jest krew. To rozwiązanie sprawia, że nie ma konieczności każdorazowego kłucia igłami lub stosowania wenflonów.

- Akcja zrodziła się po rozmowach członków i wolontariuszy naszego stowarzyszenia z rodzicami dzieci onkologicznych - mówi Monika Rymer. - W czasie wizyt w szpitalu Jurasza dowiedzieliśmy się, że gdy ich pociechy wychodzą na przepustki do domów, wtedy mają duże zapotrzebowanie na środki do pielęgnacji Broviaca i postanowiliśmy pomóc.

Potrzebne były i nadal są, m.in., strzykawki 10 ml, stick off spray do bezbolesnego usuwania plastrów, kompresy jałowe 7x7, octenisept, rękawiczki jałowe i niejałowe rozmiar 7, plastry Wenplast 7,6 x 5,1 czy skinsept. Na zrzutka.pl założona została także zbiórka. Link do niej znajduje się na profilu stowarzyszenia. Jeśli ktoś woli sam kupić wspomniane środki do pielęgnacji Broviaca, to może je też dostarczyć do siedziby stowarzyszenia. Wcześniej jednak należy zadzwonić pod nr tel. 793-555-447 i się umówić.