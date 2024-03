Wielka akcja charytatywna "Sobota dla Ani". Pomóżmy mieszkance Łochowa wygrać z nowotworem

Kwota potrzebna na leczenie jest bardzo duża, dlatego by pomóc pani Annie zebrać pieniądze, 16 marca na terenie Gminnego Centrum Kultury przy ul. Jałowcowej 7 w Łochowie (wejście również od ul. Grabowej) odbędzie się impreza charytatywna "Sobota dla Ani" (początek o godz. 10).

- Jestem zaskoczona, że odzew jest tak duży i że tyle ludzi chce mi pomóc - mówi Anna Kościołowska. - Początkowo miała to być mała impreza, tymczasem rozrosła się do tak dużych rozmiarów. To dla mnie bardzo ważne i budujące. Kontaktowałam się już z kliniką w Niemczech. Na start, abym mogła przejść tam badania, muszę wpłacić 5,5 tys. euro. Dopiero po tych badaniach przygotowane zostaną dla mnie specjalne, lecz kosztowne szczepionki.