Weekend w Bydgoszczy pełen atrakcji. Sprawdź, co będzie się działo w dniach 15-17 marca 2024

Bydgoskie placówki kulturalne po raz kolejny nie zawodzą mieszkańców, prześcigając się w coraz to bardziej kreatywnych propozycjach spędzenia wolnego czasu w gronie bliskich czy przyjaciół. W ten weekend przed nami m.in. Wieczór z harmonijnymi dźwiękami instalacji "Meandry" w Młynach Rothera, czytanie fragmentów „Doprowadzonych do wrzenia”, będących refleksją nt. kwestii związanych z sytuacją kobiet we współczesnym świecie, Festiwal Roślin, integracyjny trening koszykówki w skarpetkach nie do pary, marsz na orientację, edukacyjne spacery z przewodnikiem po Starym Mieście i Śródmieściu, koncerty dla maluchów w Filharmonii Pomorskiej, spektakl familijny z elementami współczesnego cyrku, festyn militarny, Bydgoski Jarmark Rzemiosła, połączony z Festiwalem Piwa i Wina oraz Food Trackami, 18. odsłona Rękoczynów i „Koncert życzeń”.

Najbliższy weekend będzie doskonałą okazją nie tylko do wypoczynku po całym tygodniu intensywnej pracy czy nauki, ale też do zacieśniania więzi z bliskimi podczas wspólnych aktywności. O szczegółach dotyczących wydarzeń przygotowanych dla mieszkańców na piątek, sobotę i niedzielę (15-17 marca) piszemy w naszej fotogalerii.