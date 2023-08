Wakacyjny Dzień Dziecka w bydgoskim szpitalu Jurasza. Dzieci z onkologii odwiedził Królik Bugs z przyjaciółmi [zdjęcia]

- Wakacje to radosny czas. Zdrowe dzieci wyjeżdżają wtedy na letni wypoczynek, bawią się i aktywnie spędzają czas wolny - mówi Wioletta Górska, prezes Stowarzyszenia Łatwo Pomagać. - Takiej możliwości nie mają mali pacjenci, którzy zmagają się z chorobą nowotworową. Ich codzienność to oddział szpitalny. Często takie dzieci mają poczucie, że dużo tracą, dlatego chcieliśmy, aby choć przez chwilę zapomniały o chorobie, by na ich twarzach pojawił się uśmiech.

Mnóstwo prezentów trafiło do małych pacjentów

- Przygotowaliśmy także mnóstwo paczek, bo skoro to Wakacyjny Dzień Dziecka, więc nie mogło zabraknąć upominków - mówi Wioletta Górska. - Wśród nich była drobna elektronika, gry planszowe, książeczki, kosmetyki, poduszki przytulanki, zabawki, duże opakowania markerów.

Ponadto poza paczkami stowarzyszenie przygotowało np. pizzę, ser, ciasto, słodycze oraz soki.

- Nie wszyscy mali pacjenci w czasie leczenia mogą spożywać te pokarmy, dlatego przekazaliśmy to jedzenie rodzicom, którzy najlepiej wiedzą, co ich pociechom wolno skosztować, a co nie - podkreśla Wioletta Górska. - Dla rodziców mieliśmy też paczki z kawą, co bardzo ich ucieszyło.