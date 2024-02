W szpitalu Biziela wróciła stacjonarna Szkoła Rodzenia. Chętnych na zajęcia mnóstwo

- Jednocześnie w takich zajęciach może uczestniczyć 10 pań wraz z osobami towarzyszącymi. W sumie 20 osób - mówi Łukasz Kosiński, pełnomocnik dyrektora ds. strategii, komunikacji oraz rozwoju kadr Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. Biziela. - Jedna grupa bierze udział w cyklu czterech cotygodniowych warsztatów. Każde dwugodzinne spotkanie, które rozpoczyna się we wtorek o godz. 15, jest dedykowane innemu zagadnieniu. Te obszary to ciąża, poród i połóg, noworodek oraz laktacja.

Dziecięce stópki na szpitalnych korytarzach poprowadzą do Szkoły Rodzenia

- W ten sposób wyznaczyliśmy dwie trasy. W zależności od tego, z której strony pacjentki wraz z osobami towarzyszącymi wejdą do szpitala, czy wejściem głównym od strony parkingu czy od strony SOR-u, to te stópki dziecięce poprowadzą ich do sali, gdzie odbywają się zajęcia - mówi Łukasz Kosiński.

- Miejsca na pierwsze zajęcia bardzo szybko się zapełniły, co bardzo nas cieszy - mówi Łukasz Kosiński. - Już dziś zapraszamy na kolejne edycje. Zapisy są prowadzone od poniedziałku do piątku w godz. 9-12 pod numerem telefonu 52 36-55-361.

W Szkole Rodzenia w kompleksowy sposób przygotują ciężarne do porodu

- Chcemy w kompleksowy sposób przygotować panie do porodu. Przez cztery tygodnie w każdy wtorek odbywać się będą zarówno zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne - mówi Katarzyna Barszczyk. - Podpowiemy pacjentkom, m.in., jak opanować emocje przed porodem. Większość kobiet odczuwa też niepokój związany z karmieniem piersią, więc praktycznych porad udzieli doradca laktacyjny. Będziemy też uczyć ciężarne pozycji wertykalnych podczas porodu, a także jak należy wtedy oddychać. Partnerzy pań dowiedzą się z kolei, m.in., jak wspierać ciężarną, jak opiekować się noworodkiem i z jakimi problemami można się zetknąć w okresie noworodkowym. To bardzo cenna wiedza dla przyszłych mam i tatusiów.

Uczestniczki Szkoły Rodzenia w Bizielu wyposażone zostaną też w materiały informacyjne, w tym np. poradniki na temat karmienia piersią. Dostaną też listę rzeczy, którą należy zabrać ze sobą do szpitala. Wszystko po to, by były dobrze przygotowane do porodu.

- W materiałach znajdzie się też numer telefonu, pod który siedem dni w tygodniu przez całą dobę ciężarne będą mogły zadzwonić w razie dodatkowych pytań - zaznacza Katarzyna Barszczyk.