W Pałacu Starym w Ostromecku można oglądać wystawę o ostromeckich ogrodach [zdjęcia]

Jak czytamy na stronie Urzędu Miasta Bydgoszczy, Peter Joseph Lenné (1789-1866) był jednym z najwybitniejszych architektów krajobrazu XIX wieku. Artysta-ogrodnik pozostawił po sobie liczne założenia parkowe, które do dziś budują tożsamość wielu europejskich miast. Jego wizytówką po dziś dzień są m. in. ogrody w Sanssouci w Poczdamie, Tiergarten w Berlinie, a także ogrody we Frankfurcie nad Odrą, Lipsku czy Wiedniu. Na terenie Polski jedną z najlepszych i najciekawszych realizacji jest park otaczający pałace w Ostromecku.